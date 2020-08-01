Acemi kasapların bayram mesaisi

Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş'ta aciller acemi kasaplarla doldu. Yüzden fazla kişi kesim işlemi sırasında kendilerini yaraladı. Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek için evlerine getiren Adanalı bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, soluğu hastanede aldı.. Bazıları ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı. Ellerinden ve parmaklarından yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kesilen parmağına dikiş attırdıktan sonra hastaneden çıkan bir vatandaş, "Usta kasap da olsak, yine de kesilebiliyor. Kesilmez diye bir şey yok. İyiyim" dedi. Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 73 kişi yaralandı. "Acemi kasaplar", yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar taburcu edildi. Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla doldu.