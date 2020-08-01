Dünürünün 10 kişiyle dövdüğü emekli polis konuştu

oğluna ait pet shopta beklediği sırada dünürü ve beraberindekiler tarafından öldüresiye dövülen emekli polis Mehmet Tunçkıran, "Olaydan bir gün önce torunumuzun doğum gününde birlikteydik. Bir gün sonra gelip beni öldüresiye dövdüler. Ama beni dövenler serbest kaldı. Adalete güveniyorum" dedi. Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir pet shopta meydana gelen olayda, oğlu Ergün Tunçkıran'ın iş yerine bakan emekli polis 58 yaşındaki Mehmet Tunçkıran'ın dünürü A.H.S. ile yanında eli sopalı 10 kişi dükkana baskın yaptı. A.H.S. ve yanındakiler, Mehmet Tunçkıran'a yumruk ve sopalarla saldırdı. Başında, belinde ve omzunda kırıklar oluşan Tunçkıran, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir süre önce Ergün Tunçkıran'ın kendisine kredi çıkmadığı için babasının adına yaklaşık 200 bin TL kredi çekerek otomobil aldığı, A.H.S.'nin de damadından bu otomobili kızının üzerine yapmasını istemesi üzerine husumetin başladığı iddia edildi. Olaydan 1 gün önce de iki ailenin Ergün Tunçkıran'ın oğlunun doğum gününde birlikte oldukları ve herhangi bir sorun yaşamadıkları öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakiler, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.