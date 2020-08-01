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Kaymakam Gültekin Anamur’a veda etti

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Kaymakam Gültekin Anamur’a veda etti
KOCAELİ Vali Yardımcısı olarak ataması yapılan Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin ilçeden ayrılmadan önce gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Anamur'u her zaman güzellikleri, dostlukları ile hatırlayacağını söyleyen Gültekin, "Anamur hep gelmeyi istediğim ama ziyaret edemediğim bir ilçe idi. Bende bir yörük çocuğuyum. Bizim Anamur'la Anamur'lu ile kültürel farklılığımız yok, bu bakımdan daha çabuk adapte olduk. Sivil Toplum kuruluşlarımızla güzel çalışmalarımız oldu, Siyasi Parti temsilcilerimizle çalışmalarımız güzeldi. Anamur'u her zaman güzellikleri ile güzel insanları ile güzel dostlukları ile anacağım" dedi.
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Kaymakam Gültekin Anamur’a veda etti
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