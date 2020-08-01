Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Muhtarlar dayanışma kahvaltısında buluştu

Muhtarlar dayanışma kahvaltısında buluştu

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Muhtarlar dayanışma kahvaltısında buluştu
TÜRKIYE Muhtarlar Federasyonu'na bağlı Tarsus Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. 65 üyesi bulunan dernek yönetimi tarafından 82 Evler Mahallesindeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen kahvaltıya, Dernek Başkanı Turgay Benli, MESKİ Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürü Hasan Baltacı ve üyeler katıldı. Kahvaltı sonunda konuşma yapan Turgay Benli, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde dernek çatısı altında muhtarlar olarak faaliyet gösteriyoruz. Pandemi nedeniyle dernek çalışmalarımızda zaman zaman sıkıntı oldu" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhtarlar dayanışma kahvaltısında buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA