Muhtarlar dayanışma kahvaltısında buluştu

Muhtarlar Federasyonu'na bağlı Tarsus Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. 65 üyesi bulunan dernek yönetimi tarafından 82 Evler Mahallesindeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen kahvaltıya, Dernek Başkanı Turgay Benli, MESKİ Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürü Hasan Baltacı ve üyeler katıldı. Kahvaltı sonunda konuşma yapan Turgay Benli, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde dernek çatısı altında muhtarlar olarak faaliyet gösteriyoruz. Pandemi nedeniyle dernek çalışmalarımızda zaman zaman sıkıntı oldu" dedi.