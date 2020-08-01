Tosyalı: Bayramlar aile bağlarımızı güçlendirir

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, mesajında şu görüşlere yer verdi: Bayramlar milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, manevi duygularımızı geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı en güzel günlerdendir. Bayramlarımız toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olması bakımından, her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı, eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramını en iyi şekilde değerlendirilmesi dileğiyle, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten duygularla kutlar, herkese ailesi, sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Ayrıca; Bayram tatilinin huzurlu bir şekilde yaşanması için görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize ve diğer tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diler, pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen devam etmesi nedeni ile vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske kullanımı konusunda duyarlı davranmalarını rica ederim.