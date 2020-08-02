Adana Demirspor’un süper lig hasreti uzadı

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Fatih Karagümrük'e penaltı atışları sonucunda 6-5 kaybeden Adana Demirspor, çeyrek asırlık Süper Lig özlemini bir kez daha erteledi. Play-off yarı finalinde Bursaspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Akhisarspor'u yenen Fatih Karagümrük, finalde Süper Lig bileti almak için mücadele etti. Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e çıkan 3. takım olmayı başardı. Geçen sezon play-off yarı finalinde Hatayspor'a kaybeden mavi-lacivertliler, Süper Lig özlemini dindirememenin üzüntüsünü yaşadı. 25 yıllık süreçte Süper Lig için 5 kez play-off'ta boy gösteren Akdeniz ekibi, 3 kez yarı finalde, 2 defa da finalde kaybetti.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI



Adana Demirspor, sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başladı. Ligin ilk 3 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik alan mavilacivertlilerde, teknik direktör Özat ile yollar ayrıldı. Mavi-lacivertli ekipte, Özat'ın ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Uğur Tütüneker getirildi. Ligin 26. haftasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Akdeniz ekibinde, Tütüneker ile de yollar ayrıldı. Tütüneker'in ardından görevi, kulüpte sportif başdanışmanlık görevini yürüten Cüneyt Dumlupınar aldı. Sezon içinde 3 teknik direktörün görev yaptığı Adana Demirspor, Süper Lig hedefini mecburen gelecek sezona ertelemek zorunda kaldı.



"ADANA DEMIRSPOR

Süper Lig'e yükseltilsin"

İSTANBULSPOR Kulübü, Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan Adana Demirspor'un Süper Lig'e, TFF 2. Lig'de play-off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1. Lig'e yükseltilmesini istedi. Sarı-siyahlımlar açıklamasında, "22 takımla oynanacak Süper Lig'in sezon sonu 5 takımı düştüğü takdirde, gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig 20'şer takımdan oluşacak ve denge sağlanmış olacaktır. 1. Lig play-off finali oynayan Adana Demir ile 22 takıma yükseltilmesini, 2. Lig play-off finali oynayan Manisa Kulübü'nün ise 1. Lig'e yükseltilmesini istiyor, TFF'nin çağrımıza kulak vermesini temenni ediyoruz" denildi.