Adanalıların şelale tutkusu

sıcak havasından bunalan doğaseverler çevre ilçelerdeki doğal şelalelere akın etti. Çeşitli spor kulüplerinin organizasyonuyla düzenlenen gezilere en çok kadınlar ilgi gösterdi. Sıcak hava ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverler için çevre ilçelerdeki Küp, Dokuzoluk, Geçilmezkaya ve Körkün şelalelerine çıkarma yaptı. Şelale gezisine en çok kadınlar ilgi gösterdi. Doğaseverler ip yardımıyla ulaştıkları şelalelerde, doğal soğuk havuzların keyfini yaşadı. Buz gibi derede yüzen, şelalelerin altına giren kadınlar, yorucu geçen bir yürüyüşün ardından ferahladıklarını söyledi. Denizi tercih eden hemcinslerinin aksine, derelerin, şelalelerin ve doğal havuzların soğuk sularını tercih ettiklerini belirtti.