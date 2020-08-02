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ihtiyaç sahiplerine kurban kesti

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Araban Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine kurban kesti
GAZİANTEP Araban Kaymakamlığı Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyen vatandaşların hayrına iki adet büyükbaş kurban kesti. Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Şehit Sait Demirel Aşevinde günlük yemek verilen ve kurban kesemediği için hüzünlenen 130 ihtiyaç sahibi vatandaşım hayrına Kurban Bayramı'nın ilk gününde iki adet büyükbaş kurban kesildi. Araban ilçesi Belediyesi tarafından kurban kesim yeri olarak belirlenen belediyeye ait mezbahanede Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçe Müftü Vekili Muhammed Faruk Akbaş, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet ile birlikte ilçe merkezindeki camilerin imam-hatipleri katılımıyla dualarla kesimi yapıldı.
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Araban Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine kurban kesti
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