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bayram tedbirlerini denetledi

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Cengiz Zeybek bayram tedbirlerini denetledi
GAZIANTEP İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirleri yerinde denetleyerek vatandaşların bayramını kutladı. Çocuklara kırmızı düdük hediye eden Zeybek, "Halkın bayramını huzur ve güven içinde geçirmesi için işbaşındayız" dedi. Seyahat eden vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini isteyen Zeybek, araç sürücülerine trafik kurallarına uymalarını araç kullanırken cep telefonu ile konuşmamalarını, emniyet kemeri takmalarını, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve hız sınırlarına uymalarını istedi.
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Cengiz Zeybek bayram tedbirlerini denetledi
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