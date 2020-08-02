Gül’den kurallara uyun çağrısı

Valisi Davut Gül, bayramda görev başında olan kamu personellerinin bayramlarını kutladı. Vali Gül, bayramı görev başında geçiren polis ve jandarma personellerinin bayramlarını kutlamak için karakol ve şehir girişlerindeki uygulama noktalarını ziyaret etti. Şehir girişlerinde, trafikte olan vatandaşların da bayramını kutlayan Vali Gül, kurallara uyma çağrısını yineledi. Bayram namazını Servi Erdemoğlu Camii'nde kılan Vali Gül daha sonra İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez ile birlikte Değirmiçem pazar yeri kurban kesim alanında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti. Kesim yerlerinin hijyenik bir şekilde hizmet verdiğini söyleyen Gül, "İhtiyaç olan her şeyi temin eden belediyelerimize ve çalışanlara, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Daha sonra Karşıyaka Polis Merkezi ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek nöbet başında olan personelin bayramını kutlayan Vali Gül, Başpınar Polis Uygulama Noktası, OSB Polis Merkezi, Kuzey Turnikeleri ve Şanlıurfa Yolu Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların bayramını da kutlayan Vali Gül, kurallara riayet etmelerini istedi.