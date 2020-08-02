Gültak: Bayramlarda daha çok paylaşalım

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Bu yıl tüm dünya ve insanlık olarak yaşadığımız onca zorluk, tüm insanlığın, birliğe, beraberliğe, dayanışma ve hoşgörüye ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Özellikle 2020 yılı içinde yaşadığımız onca zorluk, özellikle de küreselleşen Koronavirüs Pandemisi, insanlığın, birlik, dayanışma, paylaşım ve hoşgörüye ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte bu bayram da daha çok paylaşalım, daha çok birlik ve dayanışma içinde olalım" dedi. Bayramda, maske ve sosyal mesafe başta olmak üzere, Koronavirüs tedbirlerinin akıldan çıkarılmaması gerektiğini belirten Başkan Gültak, "Salgına karşı alınan tedbirleri elden bırakmadan, ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte, güzel, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirelim. Kurban Bayramımızın, başta İslam Âlemi olmak üzere, tüm dünyada barışa, kardeşliğe, huzur ve esenliğe vesile olması temennisiyle, bayramımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.