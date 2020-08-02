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iki otomobil çarpıştı

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
iki otomobil çarpıştı
K.MARAŞ'TA, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezine giden İsmail Tıraş yönetimindeki 33 VLA 17 plakalı otomobil, önünde giden Salih Oğuz'un kullandığı 46 FS 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Sefa Oğuz, Haşim Veli Gülnar, İsa Büyükkoz ve İsmail Tıraş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar K.Maraş'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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iki otomobil çarpıştı
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