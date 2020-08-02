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Klima ünitesi patladı ev kullanılamaz hale geldi

’in kaldığı iki katlı evin ikinci katındaki klimanın iç ünitesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Klima ünitesi patladı ev kullanılamaz hale geldi
ADANA'DA klima ünitesindeki patlama sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda Bedriye Zeren'in (85) kaldığı iki katlı evin ikinci katındaki klimanın iç ünitesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın, evde bulunan televizyonda da yaşanan patlamayla kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan Bedriye Zeren, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olaydan yara almadan kurtulan Bedriye Zeren, yetkililerden yardım istedi.
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Klima ünitesi patladı ev kullanılamaz hale geldi
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