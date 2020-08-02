Kuru bezelyede iki yeni çeşit geliştirildi

Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da özellikle gıda sanayisinde kullanımı dolayısıyla yaygın olarak tüketilen kuru bezelyenin üretim ve tüketimi Türkiye'de genellikle az tercih ediliyor. Enstitü müdürü Abdullah Çil, kuru bezelyenin yeşil bezelye ile karıştırılmaması gerektiğini, yeşil bezelyenin sebze, kuru bezelyenin ise bakliyat olduğunu vurguladı. Türkiye'de daha çok taze bezelyeye yönelik tüketim alışkanlığı olduğu için kuru bezelyenin fazla üretilmediğini ifade eden Çil, bu baklagil çeşidinin ülke tarımına katacağı avantaj ile insan ve hayvan beslenmesindeki yerini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Çil, yaklaşık 10 yıldan bu yana kuru bezelye çalışmalarında bulunduklarını belirterek, Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da özellikle gıda sanayisinde kullanımı dolayısıyla yaygın olarak tüketilen kuru bezelyenin üretim ve tüketimi Türkiye'de genellikle az tercih ediliyor. Enstitü müdürü Abdullah Çil, kuru bezelyenin yeşil bezelye ile karıştırılmaması gerektiğini, yeşil bezelyenin sebze, kuru bezelyenin ise bakliyat olduğunu vurguladı. Türkiye'de daha çok taze bezelyeye yönelik tüketim alışkanlığı olduğu için kuru bezelyenin fazla üretilmediğini ifade eden Çil, bu baklagil çeşidinin ülke tarımına katacağı avantaj ile insan ve hayvan beslenmesindeki yerini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Çil, yaklaşık 10 yıldan bu yana kuru bezelye çalışmalarında bulunduklarını belirterek,