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’den bağışçılara teşekkür

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
LÖSEV’den bağışçılara teşekkür
LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 'Vekaleten Kurban Bağışlarıyla' kurbanını LÖSEV'de kestirip çocukların yıl boyunca et yemesini sağlayan; tamamen parasız tedavilerine, yaşam mücadelelerine destek veren bağışçı ve gönüllülere teşekkür etti. LÖSEV 'Vekâleten Kurban Bağışları'nı Türkiye'de kesmeye ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kayıtlı ailelerine dağıtmayı bayramın ilk günü itibariyle gerçekleştirdi. LÖSEV Sosyal Hizmetler ekipleri bayram öncesinde de Türkiye genelinde Vakfa kayıtlı olan tüm lösemi ve kanser hastası çocuk ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda destekler verdi. Bayram öncesi, binlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıtımı tüm Türkiye genelinde gerçekleşti.
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LÖSEV’den bağışçılara teşekkür
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