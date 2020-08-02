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Rahme Teyze kurbanı gözyaşlarıyla kestirdi

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Rahme Teyze kurbanı gözyaşlarıyla kestirdi
HATAY'DA kurbanlık parasını kaybedip üzülünce Reyhanlı polisinin sürpriz yapıp sevindirdiği Rahme Teyze, kurbanını kestirirken de gözyaşlarını tutamadı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Rahme Avlar, haziran ayında kurbanlık için biriktirdiği parayı kaybetti. Olayı duyan Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, personel tarafından toplanan parayla Rahme Teyze'ye kurbanlık hediye etti. Kurbanlığın evine kadar getirilmesi karşısında sevinç gözyaşları döken Rahme Teyze, kurbanını kasaba kestirirken de gözyaşlarını tutamadı. Rahme Avlar, "Kurbanımı kestim benim hükümetimden Allah razı olsun getirdiler. Bana kaybettiğim paranın yerine getirdikleri kurbanı kestim Allah'a şükür. Benim hükümetim, benim polisim, benim devletimden Allah razı olsun. Kestim elhamdülillah kurbanımı" diye konuştu.
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Rahme Teyze kurbanı gözyaşlarıyla kestirdi
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