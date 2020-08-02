Şehit kabirlerine karanfil bıraktılar

Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikte düzenlenen törende, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törene Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavet edilen ziyarette, İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından dualar yapıldı. Düzenlenen törende şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek tek tek karanfil bırakan Vali Ali İhsan Su, şehit aileleri ile gazilerin bayramını kutlayarak, onlarla bir süre sohbet etti.