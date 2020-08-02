Yıldırım’dan çifte bayram vurgusu

GAZIANTEP Ticaret Odası (GTO), Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, vergi indirimleri ile kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemelerin iş dünyası için bayram hediyesi olduğunu söyledi. Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin "İş dünyasının taleplerini değerlendirerek alınan bu kararlar memnuniyet verici olduğunu kaydetti. "2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimleri piyasayı rahatlatacaktır" diyen Yıldırım, en büyük rahatlamanın ise mevcut vergi ve SGK borçlarında yapılandırmaya gidilmesi ile olacağını belirtti. Yıldırım, "Kamu alacaklarının ödeme vadesinin 2021 yılında başlayacak şekilde yapılandırılması, ekonominin çarklarının dönmesine katkı sunacaktır. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin de yılsonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.