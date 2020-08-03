AK Parti’de bayramlaşma

Parti'de, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 81 il teşkilatının katılımıyla video konferans yöntemiyle bayramlaşma gerçekleştirildi. Kurban Bayramı'nın 2'inci gününde gerçekleştirilen bayramlaşmaya AK Parti Adana il ve 15 ilçe başkanı katıldı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, arefe günü, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile mahalle başkanlarının katılımıyla bayramlaştıklarını belirterek "Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 81 il teşkilatımızın katılımıyla bayramlaştık" dedi. Başkan Ay, "Biz AK Parti teşkilatları olarak çok büyük bir aileyiz. Biz, her bayram teşkilatlarımızla, vatandaşlarımızın da katılımlarıyla, büyük coşku içerisinde bayramlaşma gerçekleştiriyoruz. Ancak Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da salgın sebebiyle bir araya gelemesek de, salgın bayramlaşmamıza engel teşkil edemiyor. Tedbirlere de uyarak telekonferans yöntemiyle bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Yüz yüze olacağımız bayramlara kavuşma dileğiyle, bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.