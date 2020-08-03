Akdeniz halkı her şeyin en güzeline layık

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kurban Bayramı boyunca ilçe sınırları içerisinde kurulan modern ve ücretsiz kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşların bayramını kutladı. Ziyaretlerinde, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Gültak, modern, hijyenik ve dini hükümlere uygun olarak hazırlanan kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesen vatandaşlarla sohbet etti, hal hatırlarını sordu. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Kurbanlarımızı hem sağlıklı bir ortamda ve ücretsiz kestirdikten sonra, etlerimizi poşetlere koyup evimizin yolunu tutuyoruz. Geçmiş yıllarda zor şartlar altında kesim yapabiliyorduk. Hizmetten çok memnun kaldık. Başkanımız Gültak'a ve görevli personele teşekkür ediyoruz" dediler. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz ilçesinde geçen sene 7 olan kurban kesim yerlerinin sayısını bu sene 20'ye çıkardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız için hazırladığımız kesim yerlerinin hepsini tek tek gezdim. Halkımız gerçekten çok memnun. Vatandaşımızla da bayramlaşmış oldum. Bu hizmetler Akdeniz'e çok yakışıyor. Bu hizmetlerin çok daha güzellerini de ilerleyen yıllarda yapacağız" dedi.