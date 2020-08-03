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Anız yangını elektrik kesintisine neden oldu

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Anız yangını elektrik kesintisine neden oldu
GAZİANTEP'İN Nizip ilçesinde çıkan anız yangını ilçenin tamamında elektrik kesintisine neden oldu. Dutlu Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çıkan anız yangını, ilçeye enerji sağlayan ana hatların olduğu alana sıçradı. Enerji hattının hasar gördüğü yangın nedeniyle ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, TEDAŞ ekipleri ise zarar gören hatta bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışmaların halen devam ettiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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Anız yangını elektrik kesintisine neden oldu
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