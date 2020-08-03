Başkan Tosyalı polislerle buluştu

İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Denizciler Bölge Trafik Kontrol Noktasında trafik uygulaması yapan polislerle bayramlaştı. Milletvekili Abdulkadir Özel ve Denizciler Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Kekeç ile birlikte Denizciler'de trafik uygulaması yapan polisleri ziyaret edip bayramlarını tebrik eden Tosyalı, "Mübarek Kurban Bayramında ülkemizin ve ilçemizin huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalışan bütün askerlerimiz ve polislerimizin bayramını kutluyorum" dedi. Başkan Tosyalı, "Bu duygularla öncelikle bayramı huzurla geçirmemiz için yurdumuzun her köşesinde görev yapan polis ve askerlerimize sağlık, esenlik diliyorum. Evlatlarımızın ayakları taşa değmesin. Vatan savunmasında canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle tüm bir kez daha hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor; Bayramın bizlere sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayram dönüşlerinde her bir vatandaşımızın burnu kanamasın, trafik kurallarına uyalım " şeklinde konuştu.