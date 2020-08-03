Bayramı karantinada geçiriyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 115 evde uygulanan karantina dolayısıyla 355 kişi Kurban Bayramı'nı evlerinde geçiriyor. İslahiye ilçesinde son iki günde 6 mahalledeki 15 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı. İlçede çeşitli sebeplerle temaslı bulunduğu belirlenen 115 evde yaşayan 355 kişi bayramı evlerinde geçirecek. Vatandaşların 14 gün karantinada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak. Yetkililer, tedbir amaçlı hijyene, maske takılmasına ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu. Bu arada kentte bir günde 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdür-lüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.