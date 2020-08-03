Fazla et ve tatlı tüketmek zararlı

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Kurban Bayramında ve takip eden birkaç hafta içinde aşırı derecede et ve tatlı tüketildiğine dikkat çekerek, bunun sağlık açısından risk oluşturduğunu söyledi. Dini bayramların, tüm aile bireylerini bir araya toplayan, sevgi ve mutluluğun göstergesi olarak simgelenen geniş sofraların kurulduğu günler olduğunu belirten Bahçacı, "Maalesef Kovid-19 salgınından dolayı bu bayram alışkanlıklarımıza ara vermemiz gerekiyor. Gerek kurban pazarlarında gerekse bayram günü mümkün olduğu kadar kalabalık ortam oluşturmaktan uzak durmalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Bayram vesilesi ile vakaların artmasının önüne geçmek için sevdiklerimizle telefonla bayramlaşmalı, illa bir arada olunacaksa mümkün olduğu kadar yakın temasta bulunmamaya özen göstermeliyiz" dedi.

"BAYRAMDA AŞIRIYA KAÇMAYIN"

Bayramda yerken aşırıya kaçılmamasını tavsiye eden Bahçacı, hem et hem tatlı açısından mümkün olduğu kadar aşırı beslenmekten uzak durulmasını istedi. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğunu belirten Bahçacı, "Bu nedenle kalpdamar hastalığı, şeker ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramında yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Bunun dışında vatandaşlarımız aşırı beslenmekten uzak dursunlar. Mutlaka midelerinin bir kısmını boş bıraksınlar. Sıvı gıdaları özellikle tüketsinler. Eğer imkânları varsa hamur işi tatlılardan ziyade sütlü tatlıları tercih etsinler. Özellikle hanımlara sesleniyorum, tatlı ikram edeceklerse de yine sütlü tatlılar hazırlasınlar. Sütlü tatlıların çok daha az zararlı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Özellikle Mersin ve Çukurova bölgesinde yapılan tatlıların şerbetinin aşırı derece yoğun olduğunu da belirten Sinan Bahçacı, tatlı yaparken şekerin azaltılması gerektiğini söyledi. Böylece tüketimi çok daha kolay olan bir tatlı ortaya çıkacağını belirten Bahçacı, "Bayramda misafire tatlı ikram ederken yanında gazlı içecekler değil taze limonla yapılmış az şekerli limonata ikram etsinler, çünkü limon tatlının etkisini biraz nötralize eder" dedi. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Dr. Bahçacı, "Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar hastalarımıza acil şifalar dilerim" dedi.