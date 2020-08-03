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Husumetlisi kapıya dayanınca dama çıktı

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Husumetlisi kapıya dayanınca dama çıktı
ADANA'DA Koza Mahallesi Huzur Caddesi'nde husumetlisi kapısına dayanan Hamdi K., evinin damına çıkıp, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vererek intihara kalkıştı. Güvenlik güçlerini harekete geçiren Hamdi K., müzakereci polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Bıçakla kendine zarar veren Hamdi K., ambulansta pansumanı yapıldıktan sonra ifade vermesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan polisin çalışmalarını film izler gibi izleyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar ise polis tarafından dağıtıldı.
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Husumetlisi kapıya dayanınca dama çıktı
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