Kızkalesi’ne akın ettiler

Mersin'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, tatilini deniz, kum ve güneş üçlüsüyle geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Yurdun birçok bölgesinden gelen vatandaşlar, bayram öncesinde tatil ve seyahat organizasyonu yapan internet sitelerince en temiz sahiller arasında gösterilen Kızkalesi'ne tatil için adeta akın etti. Bazı vatandaşlar Kızkalesi'nin sığ sularında serinlerken, bazıları da su sporları yaparak heyecan dolu anlar yaşadı. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop, konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını söyledi. Öztop, "Geçmişin derinliklerinden günümüze dek birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgeden bahsediyoruz. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kızkalesi'ndeyiz. 73 bin metrekare ince kumumuz var. Özellikle bayram tatillerinde buraya Türkiye'nin birçok şehrinden tatil için gelen vatandaşlar var" diye konuştu.