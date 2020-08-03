Mersin’de otobüslere bayram denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli bir ortamda seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüslerde denetim yaptı. Kurban Bayramı tatilinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artıran polis ekipleri Mersin Otogarı'nda denetim yaptı. Ekipler, otobüs sürücülerini hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, yorgun olarak araç kullanılmaması ve güzergah üzerinde trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolcu indirme ve bindirme yapmamaları konularında uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri, ayrıca otobüs personeli ve yolculara sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda da uyardı.