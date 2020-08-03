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çıldırdı Demirspor ’e

’un ’e yükseltilmeli talebi kampanyasına dönüştü. Süper Lig’in 22 takım olmasını isteyen kulüpler üst üste açıklama yaptı. #DemirsporSüperLige etiketi gündem oldu

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Sosyal medya çıldırdı Demirspor Süper Lig’e
TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'e çıkma şansını play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor'un taraftarları Süper Lig'in 22 takım olmasını istiyor. Sosyal medyada 'DemirsporSüperLige' başlığıyla etiket oluşturan taraftarlar Twitter'da 20 bin twit ile birinci gündem oldu. Ligde Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e doğrudan çıktı. Ligde 71 gol ile en çok gol atan takım olan mavi-lacivertli takım ise üçüncü olarak play-off oynadı. Ankara'daki play-off finalinde ise mavi-lacivertli ekip Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybetti. Bu sonuçla Süper Lig'e son çıkan takım Fatih Karagümrük oldu. Küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımın karşılaşacağı ve her hafta 1 takımın pas geçileceği Süper Lig için bazı kulüpler Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilip TFF'ye '22 takımlı lig' başvurusunda bulundu. Federasyon ise dün yaptığı açıklamada ligin 21 takımla oynanacağını açıkladı. Bu karar mavi lacivertlileri üzdü. HERKES AYNI FİKİRDE
Yaşananların ardından binlerce kişi Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması için DemirsporSüper- Lige etiketi altında destek mesajlarını atmaya devam etti. Spor, sanat, iş dünyası Adana Demirspor'a destek içen birleşti.

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Sosyal medya çıldırdı Demirspor Süper Lig’e
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