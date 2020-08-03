Sosyal medya çıldırdı Demirspor Süper Lig’e

FF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'e çıkma şansını play-off final müsabakasındaSosyal medyadabaşlığıyla etiket oluşturan taraftarlar Twitter'da 20 bin twit ile birinci gündem oldu. Ligde Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e doğrudan çıktı.Bu sonuçla Süper Lig'e son çıkan takım Fatih Karagümrük oldu. Küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımın karşılaşacağı ve her hafta 1 takımın pas geçileceği Süper Lig için bazı kulüpler Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilip TFF'ye '22 takımlı lig' başvurusunda bulundu. Federasyon ise dün yaptığı açıklamada ligin 21 takımla oynanacağını açıkladı. Bu karar mavi lacivertlileri üzdü. HERKES AYNI FİKİRDEYaşananların ardından binlerce kişi Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması için DemirsporSüper- Lige etiketi altında destek mesajlarını atmaya devam etti.