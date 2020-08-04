Çukurova yeni mezunlarını verdi

Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019-2020 mezunlarını uğurladı. Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde sınırlı katılım ile İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, bölüm başkanları, akademik kadro ve derece ile mezun olan öğrenciler katıldı. Programda, Fakülte Birincisi İletişim Bilimleri Bölümü öğrencisi Muammer Akdağ mezunlar adına bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında ailesine ve hocalarına teşekkür eden Akdağ, yeni dijital yaşama uyumda İletişim Fakültesi mezunlarına daha çok görev düştüğünü belirtti. Dekan Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç "Mezun olan tüm öğrencilerime gönülden yaşam boyu başarılar diyorum" dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan ise, "2019-2020 öğretim sezonunda İletişim Fakültesi'nin başarılarıyla övündük. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün akredite olması büyük bir başarıydı. Bu başarının öğrencilere imkân ve olanak olarak pozitif geri dönüşümleri olacağı için gururluyuz" dedi.