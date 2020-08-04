Hemşehrisini öldürdü ‘pişman değilim’ dedi

Japonya'nın Warabi şehrinde yaşayan Kahramanmaraşlı Mehmet Tahtabiçen (40) evine davet ederek birlikte alkol aldığı hemşehrisi Gökhan Ardıç'ı (38) boynundan ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet Japonya'daki medyada geniş yer buldu. SABAH, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Tetirlik köyünden Warabi şehrine uzanan cinayetin detaylarına ulaştı. Tetirlik köyünde yaşayan katil zanlısı Mehmet Tahtabiçen işçi olarak Japonya'nın Saitama Prefektörlüğüne bağlı Warabi şehrine gitti. Bir süre sonrada eşi ve çocuklarını yanına alan Tahtabiçen 8 yıldır burada yaşıyordu. Katil Tahtabiçen uzaktan akrabası olan evli ve 3 çocuk babası olan inşaat işçisi olan Gökhan Ardıç'ı da 1,5 yıl önce kendi yaşadığı şehre götürdü.

ŞIDDET UYGULUYORDU

Japonya'da bulunduğu süre içinde sara hastası olmasına rağmen gündelik işlerde çalışarak memlekette bıraktığı ailesine bakan 3 çocuk babası olan Gökhan Ardıç 2 hafta önce ailesine, "Size para gönderdim. Kurbanınızı kesin" dedi. Alkol bağımlısı ve gece hayatına düşkün olan Mehmet Tahtabiçen eşi Arzu ve 4 çocuğuna sürekli şiddet uyguluyordu. Bir süre önce eşi ve çocuklarına şiddet uygulayıp sokağa atan Tahtabiçen, ailesini sığınma evine yerleştirdi. 26 Temmuz gecesi katil zanlısı Mehmet Tahtabiçen, Gökan Ardıç'ında aralarında bulunduğu üç arkadaşını, "Moralim çok bozuk .gelin biraz kafa dağıtalım" diyerek kendi evine davet etti.

Gökhan Ardıç, davete katılarak, "Ben ilaç aldım" diyerek alkol almadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde katil zanlısı evde bulunan diğer iki kişiyi sigara ve alkol alması için markete yolladı. Katil zanlısı Mehmet Tahtabiçen ekmek bıçağını Gökhan Ardıç'ın önce defalarca göğsüne sağlayıp sonrada boğazını kesti. Marketten dönenler Gökan Ardıç'ı kanlar içinde yatakta bulunca polisi aradılar. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ardıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken Tahtabiçen 'i yakalayarak polis merkezine götürdüler. Zanlı sorgusunda, "Yaptığımda yanlış bir şey yok" derken polis, kentte yaşanan korkunç cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi. Ardıç'ın cenazesinin savcılık ve polis işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirilerek Tetirlik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.