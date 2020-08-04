Kuşlar için ayçiçeği ekimi yaptılar

Belediyesi kuşlar için kent girişçıkışlarında bulunan refüjleri kuşların beslenmesi için ay çiçegi ekti. Kentin giriş ve çıkışında bulunan döner kavşaklarda gerçekleştirdiği peyzaj çalışmaları ile kenti estetik bir görüntüye kavuşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolundaki orta refüjde yetiştirdiği ay çiçekleriyle ekolojik hayata katkıda da bulunuyor. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç: "Evliya Çelebi'nin bastonunu yere vursan yeşerir dediği bir kentte yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana da bu bereketli toprakları çiçeklerle süslemeye gayret ediyoruz" dedi.