Şehit ve gazi çocukları at bindi, ok attı

Türkoğlu ilçesinde şehit ve gazi çocukları Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda at binip ok atarak güzel vakit geçirdi. Şehit oğlu Şükrü Buğra Duygal güzel bir bayram hediyesi aldıklarını söyledi. Şehit Adil Kozanoğlu'nun annesi Hatice Kozanoğlu da çocukların bu etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, "Çocuklar, ok atıp ata bineceklerini öğrenince çok sevindiler" dedi. Şehit kızı olmaktan duyduğu gurur dile getiren Belinay Kozanoğlu da ata binip ok atmanın harika bir duygu olduğunu ifade etti.