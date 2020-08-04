Serinlemek istedi canından oldu

serinlemek için baraj gölüne giren kişi hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Seyhan ilçesi Seyhan Baraj Gölü kapaklarının bulunduğu bölgede serinlemek için suya giren ve kimliği henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur sevk edildi. Sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.