Sular kesildi vatandaş isyan etti

Mersin'de yazın sıcaklardan bunalan ve bayramı fırsat bilen Mersinliler, yaylalara akın ederken buralarda suların kesik olması çileden çıkardı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise çözüm yerine suların akmamasına rağmen, "Suyu dikkatli kullanın" uyarısında bulundu. Vatandaş bu açıklamaya tepki gösterdi

NÜFUS ARTIŞ GÖSTERDİ

Mersin'de Soğucak, Gözne ve Ayvağediği yaylaları yazın nüfusun yoğun olduğu yerlerin başında geliyor. Sıcakların bastırmasının yanında, bayramın da aşırı sıcaklara denk gelmesiyle Mersinliler yaylara akın ettiler. Birçok vatandaş kurbanlarını da yaylada kesti. Suların kesik olması vatandaşları isyan ettirdi. Yaylalarda uzun zamandır suların kesik olmasından dolayı vatandaş isyan noktasına geldi. İhtiyaçlarını gideremeyen vatandaş çileden çıktı. Yaylaya rahat etmeye, dinlenmeye giden vatandaşlar büyük eziyetle karşılaştı. Şikayetlerini ve isyanların sosyal medyadan dile getiren çok sayıda Mersinli, MESKİ ve Büyükşehir'in telefonlarına ulaşamadıklarını, cevap alamadıklarını belirtti. Bu arada konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise çözüm üretmesi gerekirken vatandaşa olmayan su için 'Suyu dikkatli kullanın' uyarısı yapmakla yetindi. "Su olsun da bizler nerede ne kadar kullanmaya bizler karar verelim" diyen vatandaşlar, Başkan Seçer'in, "Vatandaşlarımız bazı mahallelerde susuzluk çekiyorlar. Bunun temel sebebi o bölgelerde su tüketimindeki artış ve içmesuyunun amacı dışında kullanılması kesintilerine yol açmaktadır" açıklamasına da tepki gösterdi.



Bülent Karakuş (46 İşveren: "Bayram günü suyun kesik olması vatandaşa eziyettir. Suya en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde çözüm üretilmemesi vahim bir olay. Önlemini, tedbirini önceden alınması gerekir. Vatandaşa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok"

Sibel Aslan ( 50) Emekli: "Bayramda yapılacak bir iş değil. Önceden önlemini alınması gerekir. Vatandaşı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Yaşadığımız bir salgın var, zaten. Hijyenin etkili olabilmesi için su gerekli. İnsanların şu sıcak günlerde yaylalara geldi, fakat su yokluğu daha da bunalttı"