Tarsus’ta ormancılık faaliyetleri incelendi

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, beraberinde ÇEM eski Genel Müdürü ve Mersin Orman Eski Bölge Müdürü Mustafa Gözükara ile birlikte Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ormancılık faaliyetlerini inceledi. İncelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Tarsus Orman İşletme Müdürü Musa Küreksiz ve şefler katıldı. Çamalan Orman İşletme Şefliği odun dışı ürün ve üretim programında bulunan 364 ve 366 nolu bölmelerde reçine üretim sahalarını yerinde incelendi. Genç meşcere bakımlarının zamanında ve doğru yapılması, orman yollarının bakımının önemli olduğunu ve özellikle yangın sezonunda tehlike arzeden genç meşcere sahalarından geçen orman yollarının sürekli bakımlı tutulması talimatı verildi. Çamalan Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı tabi tensil programında bulunan 265 nolu bölmede yapılan çalışmalar incelendi. 2010 yılında rehabilitasyon çalışması yapılan sahaları inceledikten sonra Karboğazı Orman İşletme Şefliğinde Çam Çukuru Mevkiinde bulunan eski rehabilitasyon sahaları, Başoluk Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Tekir Bölgesindeki 2020 bakım bölmelerini incelendi