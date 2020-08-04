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Tosyalı: Mutlu bir ilçe olacağız

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Tosyalı: Mutlu bir ilçe olacağız
HATAY'DA mahalle mahalle gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kurban Bayramı tatilinde de sahadaydı. Başkan Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve Denizciler Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Kekeç ile birlikte Denizciler bölgesinde yapılması planlanan sosyal alanların yerlerinde incelemelerde bulundu. Tek amaçlarının bölge halkına hizmet etmek olduğunu belirten Tosyalı, "Bizler vatandaşımızın daha güzel, refah ve mutlu bir ilçede yaşaması için çalışıyoruz. Mahallelerimizin sıkıntılarını biliyor, yaşanan sorunları ortadan kaldıracak projeler üretiyoruz. Vekilimiz ve muhtarımız ile bir araya gelerek bölgede yapılması planlanan projeleri yerlerinde inceledik. Fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.
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Tosyalı: Mutlu bir ilçe olacağız
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