Tosyalı: Mutlu bir ilçe olacağız

mahalle mahallegezerek yapılançalışmalarıyerinde inceleyenİskenderunBelediye BaşkanıFatih Tosyalı,Kurban Bayramıtatilinde de sahadaydı.BaşkanTosyalı, AK PartiHatay MilletvekiliAbdulkadir Özelve DenizcilerMahallesi Muhtarı Ali RızaKekeç ile birlikte Denizciler bölgesindeyapılması planlanan sosyalalanların yerlerinde incelemelerdebulundu. Tek amaçlarınınbölge halkına hizmet etmek olduğunubelirten Tosyalı, "Bizlervatandaşımızın daha güzel, refahve mutlu bir ilçede yaşaması içinçalışıyoruz. Mahallelerimizinsıkıntılarını biliyor, yaşanansorunları ortadan kaldıracakprojeler üretiyoruz.Vekilimiz ve muhtarımızile bir araya gelerek bölgedeyapılması planlananprojeleri yerlerindeinceledik.Fikir alışverişindebulunduk"diyekonuştu.