Tosyalı: Mutlu bir ilçe olacağız

HATAY'DA
mahalle mahalle
gezerek yapılan
çalışmaları
yerinde inceleyen
İskenderun
Belediye Başkanı
Fatih Tosyalı,
Kurban Bayramı
tatilinde de sahadaydı.
Başkan
Tosyalı, AK Parti
Hatay Milletvekili
Abdulkadir Özel
ve Denizciler
Mahallesi Muhtarı Ali Rıza
Kekeç ile birlikte Denizciler bölgesinde
yapılması planlanan sosyal
alanların yerlerinde incelemelerde
bulundu. Tek amaçlarının
bölge halkına hizmet etmek olduğunu
belirten Tosyalı, "Bizler
vatandaşımızın daha güzel, refah
ve mutlu bir ilçede yaşaması için
çalışıyoruz. Mahallelerimizin
sıkıntılarını biliyor, yaşanan
sorunları ortadan kaldıracak
projeler üretiyoruz.
Vekilimiz ve muhtarımız
ile bir araya gelerek bölgede
yapılması planlanan
projeleri yerlerinde
inceledik.
Fikir alışverişinde
bulunduk"
diye
konuştu.