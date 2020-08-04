Trafik denetimine katıldı çocuklara hediyeler verdi

İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde trafik denetimi yaptı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde düzenlediği trafik denetimine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne katıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerdeki denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Toroslar ilçesinde açılan stantı ziyaret ederek, hem emniyet mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Su, sohbet ettiği vatandaşlara uyarıların yer aldığı trafik broşürü, çikolata, çocuklara da boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti