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Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu mesaisi

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu mesaisi
ADANA'DA, gündüz saatlerinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığında kebap ustaları, mangal başında 80 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen çalışmaya devam ediyor. Adanalıların yazkış demeden kebap yediğini söyleyen ustalar, "80 değil 180 derece de olsa biz mangal başına geçer kebabımızı yapmaya devam ederiz" dedi. Neredeyse kentin her caddesinde bulunan kebap restoranlarında çalışan ustalar, mangal başında sıcaklığın neredeyse 80 dereceyi bulmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Gün boyu yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalar, aşırı sıcakta da durumlarından memnun olduklarını dile getirdi. Kebapçılar, "Dört mevsim favori yemeğimiz kebap" dedi.
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Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu mesaisi
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