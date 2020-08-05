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Gri duvarlara sanat işliyorlar

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Gri duvarlara sanat işliyorlar
MERSİN kent merkezinde yer alan soluk gri renkteki duvarlar, sanatsal içerikli resimlerle renkleniyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Meydanı sahilinde atıl durumdaki duvarların boyanmasının ardından bu kez de makine ikmal sahasına sanatsal dokunuşlar ile yeniden hayat kazandırıldı. Duvarlara bölgenin dokusuna uygun bir konsept ile yol yapım işi, iş makinaları, makine ikmalde çalışan işçiler, kullanılan ekipmanların resimleri çizildi. Yaklaşık 3 haftada bitirilen çalışmalarda makine ikmalin batıkuzey ve güney cephesi olmak üzere toplam üç cephesi boyandı.
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Gri duvarlara sanat işliyorlar
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