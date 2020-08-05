Gri duvarlara sanat işliyorlar

kent merkezinde yer alan soluk gri renkteki duvarlar, sanatsal içerikli resimlerle renkleniyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Meydanı sahilinde atıl durumdaki duvarların boyanmasının ardından bu kez de makine ikmal sahasına sanatsal dokunuşlar ile yeniden hayat kazandırıldı. Duvarlara bölgenin dokusuna uygun bir konsept ile yol yapım işi, iş makinaları, makine ikmalde çalışan işçiler, kullanılan ekipmanların resimleri çizildi. Yaklaşık 3 haftada bitirilen çalışmalarda makine ikmalin batıkuzey ve güney cephesi olmak üzere toplam üç cephesi boyandı.