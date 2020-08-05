Hemşireler törenle mezun oldu

Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen yemin töreni ile mezun oldu. Törene, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İçel Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve ailelerinin katıldı. Sağlık alanı diğer bölümler gibi olmadığını, sermayesinin insan olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Buradaki donanımları almış olmanız bizler için gurur verici. Sağlıkla ilgili meslekler para için yapılacak meslekler değil. Çünkü evde veya normal hayatta canınızı sıkan şeyler olabilir. Ama hasta başına gittiğinizde, yüzünüzün gülmesi gerekir. Bu yüzden işinizi sevmeniz son derece önemli. Pandemide biz sağlık profesyonellerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldük" dedi.