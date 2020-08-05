Mavi şimşekler transferi askıya aldı

Yıllardır özlemini çektiği Süper Lig biletini finalde yakan Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları askıya alındı. Mavi-lacivertliler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün Süper Lig'in 22 takım olup olmaması yönünde yapacağı toplantıdan çıkacak karara göre transfer çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. DUMLUPINAR KONUSU

Bir yandan TFF'nin alacağı net karar beklenirken yönetimin teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yoluna devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Başkan Murat Sancak, "Biz Cüneyt Dumlupınar'dan memnunuz. Kendisi de devam etmek isterse gelecek sezon için devam edeceğiz. Kendisine güvenimiz tam" dedi.





Sezon başında sakatlanan ve formasından uzak kalan Süleyman Koç takımla antrenmanlara başladı. Devre arası Başakşehir'den kiralanan kaleci Muhammed Şengezer kulübüne dönerken, 3 sezondur Adana Demirspor forması giyen Kurtuluş Yurt'un sözleşmesi sona erdi. Mavi-lacivertli takımda kaleci olarak sadece devre arasında transfer edilen Vedat Karakuş kaldı.