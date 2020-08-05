Melih Abi: Ağacın altını çöpe çevirmişler, insanlar nefes alamıyor

Saydam Caddesi'ndeki ağacı belediye koruma altına almış. Ama orada oturanlar burasını çöp kutusuna çevirdi. İçtikleri ve yedikleri ne varsa ağacın dibine attılar. Ağaç çöp yığınına döndü. Çevrede çöp kutusu vardır. Çöpünüzü buraya götürüp atsanız ne olur? Arkanızdan birileri gelip sizin pisliğinizi temizlemek zorunda mı? Beyinsizler! Evinizde yediğinizi ortaya mı atıyorsunuz? Ağacın altında yok, yok. Ne ararsanız var? Temizlik imandandır. Pislik içinde kalmaya meraklı mısınız? Sıcaktan bunalan insanların ağacın altında soluklanmasını çok görmeyin! Yapmayın böyle. Orasını mikrop yuvasına çevirmeyin! Hadi bakalım bir daha görmeyim. Kulağınızı çekerim!



Sandalköy Anadolu Mahallesi'nden çöp şikayeti



TARSUS'UN Sandalköy Anadolu Mahallesi'nden Hacı Muzaffer Yılmaz aradı. Her sene yaz aylarında sorun oluyor. Belediye bu yılda bizi şaşırtmadı. Diyor ki; Yolumuz bozuk. Yapılmadı. Gezçenlerde bir komşumuz ana yola çıkarken takla attı. Allah'tan yaralı kurtuldu. 15 günden beri çöp arabası uğramıyor. Çöp konteynırları doldu, taştı. Çevreye pis kokular yayılıyor. Koku artık evlerimizin içine kadar giriyor. Oturamıyoruz!" Bu çöplerin kaldırılması şart. Bayram bitti mesai de başladı. Hadi bakalım toplayın o çöpleri, vatandaşı kötü kokudan kurtarın.