Müzikle coşan tatilciler korona önlemlerini unuttu

Erdemli ilçesinde bulunan turizm merkezi Kızkalesi'nde düzenlenen halk konserinde tatilciler, çalan şarkılarla eğlenirken sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu. Binlerce tatilcinin akın ettiği Kızkalesi, Kurban Bayramı dolayısıyla doldu taştı. Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Dolup taşan plajda koronavirüs önlemlerine uyulmadığı görüldü. Düzenlenen halk konserinde de yine sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Sabah deniz ve güneşin keyfini çıkartan tatilciler, akşam düzenlenen konserde gönüllerince eğlendi. Zaman zaman çalan müziğe uyup halay çekip dans etmek isteyen tatilciler yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.