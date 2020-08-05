Tosyalı: Şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız

İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, bayram dolayısı şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Kaymakam İskender Yönden ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Başkan Fatih Tosyalı, kahraman şehitlerimiz için dualar ederek tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade Başkan Tosyalı, "Kaymakamımız ve ilçe protokolümüz ile birlikte, kentimizde ikamet eden gazilerimiz ve şehit ailelerimizi ziyaret ediyor, onların mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu vesile ile tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.