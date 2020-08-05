Yakın Doğulu araştırmacılar yenilikçi bir çalışmada yer aldı

Doğu Üniversitesi araştırmacılarının da içerisinde yer aldığı çalışma gurubu, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kontrol altına alınabilmesi yönünde akciğer hücreleri gibi insandaki bazı hücre gruplarının yüzeyinde bulunan ve virüsün hücre zarına tutunmasını ve hücre içine girmesini kolaylaştıran "ACE2" isimli almacı bloke etmeye yönelik yenilikçi bir strateji geliştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi ve DESAM Enstitüsü Biyoenformatik ve Hesapsal Biyoloji Araştırma Grubu lideri Doç. Dr. Kerem Teralı ile Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Buket Baddal ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan arasındaki iş birliği çerçevesinde yürütülen bilimsel çalışmada, önceden klinik onay almış yedi binden fazla molekülü ileri kombine yöntemlerle sanal ortamda tarayan araştırmacıların ACE2'nin SARS-CoV-2 ile etkileşimini engelleyebilecek nitelikte sekiz farklı ilaç bulduğu kaydedildi. İlaçların etkinliklerinin doku kültüründe uygulanacak zar kaynaşma deneyleriyle test edilebileceğini söyleyen araştırmacılardan Doç. Dr. Kerem Teralı, testlerde en iyi sonuç veren ilacın hızlıca hastabaşı tedavi hizmetiyle buluşturulması gerektiğinin altını çizdi