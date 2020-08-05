Yüreğir’de kurban satış yerleri temizlendi

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktalarında temizlik çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşılamalarını sağlamak amacıyla kurban satış ve kesim yerleri kuran Yüreğir Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarına aralıksız devam etti. Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için hummalı bir çalışma yapan Yüreğir Belediyesi ekipleri, bayram boyunca iş makineleri, arazöz ve kamyonlarla görev başındaydı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yoğun bir çalışma ile çevre kirliliğine izin vermediklerini belirtti.