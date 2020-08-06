Akdenizli kadınlar taşları sanat eserine dönüştürüyor

Mersin'dekültür ve sanat evine dönüştürülen 117 yıllık tarihi Hadra Hamamı'nda açılan heykel kursunda kadınlar, ellerinde şekillendirdikleri taşlara kabartma tekniğiyle kentin eski evlerini işliyor. Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki 1903 yılından 2000'li yıllara kadar hizmet veren Hadra Hamamı, valilik ve Akdeniz Belediyesi tarafından restore edildikten sonra Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürüldü. Kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılan tarihi hamamda açılan ücretsiz heykel kursu da özellikle ev hanımlarının ilgisini çekti. Kursiyerler, taş yığma olan ve üstü kiremitle kaplanan eski Mersin evlerini ellerinde şekillendirdikleri taşlara işliyor. Birer sanat eserine dönüşen taş kabartma heykeller, kültür ve sanat evinde sergileniyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, eski Mersin evlerinin olduğu yerdeki Hadra Hamamı'nın kültür ve sanat evine dönüştürüldüğünü söyledi. Tarihi yapı içerisinde açtıkları kursa özellikle kadınların çok fazla ilgi gösterdiğini belirten Gültak, resim ve heykel kursuna katılan kursiyerlerin eski Mersin evleri üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Gültak, kadınların kurslarda hem sosyalleşme imkanı bulduğunu hem de birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkardığını anlattı.