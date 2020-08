Engelli vatandaşlara akülü araç hediye edildi

Hatay'daİskenderun Belediyesi, sosyal belediyeciliğin adresi olmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlara eğitimden sağlığa her türlü desteği sağlayarak önemli hizmetlere imza atan İskenderun Belediyesi, sosyal yardımlarla da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Engelli kardeşlerimizin normal hayatlarına devam edebilmeleri için imkânlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da daha güzel hizmetlere vesile olacağız inşallah. Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.