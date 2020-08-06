Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı

Gaziantep'tedemir doğrama fabrikasında oksijen tüpü patladı. Yaşanan patlamada 7 işçi yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde Oduncular Sitesi mevkiinde bulunan bir demir doğrama pres makas kesim fabrikasında işçiler çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu ve duvarları yıkıldı. Patlamada yaralanan 7 işçiden 5'inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri inceleme yapmak için fabrikaya girdi. Polislerin güvenlik şeridi çektiği fabrikada incelemeler sürüyor.