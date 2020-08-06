Hasan Kalyoncu başarıyı ödüllendiriyor

Küreselleşendünyada kaliteli yükseköğretime daha fazla kişinin uygun bir şekilde erişebilmesi düşüncesiyle hareket eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), makul bir ücret politikası ve başarı odaklı burs programları uyguluyor. Öğrencilerinin önemli bir bölümüne yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burs imkânı sunan HKÜ, Türkiye genelinde YKS'de dereceye giren ve genel not ortalamalarını yüksek tutan öğrencilerine de başarı bursları veriyor. Türkiye genelinde; İlk 100'e girenlere aylık 5 bin, 101- 500 arasına girenlere aylık 3 bin TL, 501- 1.000 arasına girenlere aylık 2 bin, 1.001- 5.000 arasına girenlere bin 500, 5.001- 10.000 arasına girenlere bin liran akit burs veriliyor. YKS sıralamasında ilk 10.000'e giren öğrencilere derslere devam ettikleri, disiplin cezası almadıkları ve yıl kayıpları olmadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmıyor ve 8 ay boyunca yukarıda belirtilen miktarda burs veriliyor. Sanat, Kültür ve Spor alanında Üniversitemizi başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayıda "Sanat, Kültür ve Spor Bursu" veren HKÜ, bu kapsamda milli sporcu olanlara (son iki yılda milli olduklarını belgelemek şartıyla), derslere devam ettikleri ve disiplin cezası almadıkları sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile yüzde 100 Öğrenim Bursu sağlıyor. Dünya ve Olimpiyat, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olanlara ise her yıl 8 ay boyunca sırasıyla 1000, 800 ve 500 TL nakit burs veriyor.